Uzun süreli beraberliğine geçtiğimiz günlerde noktayı koyan Tan Taşçı, bayram tatili süresince Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık ‘ta sahne aldı. Tan, sahnede yeniden doğduğunu söyledi. Bayramı çalışarak geçiren ve “Benim rehabilitasyonum sahne. Ruhumu bir tek sahnede dinlendirebiliyorum. Sahneye çıktığımda bütün acılarımı bırakıyorum. Aşk acısı da yaşama dair bütün sıkıntıları da sahnede unutuyorum. Aşk acısı çektiğim de 24 saat sahnede kalabilirim' diyen Tan Taşçı önümüzdeki ay yeni bir albüm çıkaracağını da açıkladı.

