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TANAP kredisine onay çıktı

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi için Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik toplamda 800 milyon dolar tutarındaki kredileri onayladı.

TANAP kredisine onay çıktı

21 Aralık 2016 10:27

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi için Türkiye’ye yönelik 400 milyon dolar ve Azerbaycan’a yönelik yine 400 milyon dolar tutarındaki kredileri onayladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre proje, Azerbaycan’ın doğal gaz ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve Türkiye ile Güneydoğu Avrupa için enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan’daki bir doğal gaz sahasında çıkarılan doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden başka ülkelere taşıyacak. Kredinin kullanıcıları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin garantisi altında Güney Gaz Koridoru Kapalı Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantisi altında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) olacak.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Cyril Muller proje ile ilgili olarak: Hazar Denizi’nden Avrupa’ya enerji taşıyacak Güney Gaz Koridorunun ilk gerçekleşmesi olan bu dönüşümsel projeyi destekleyen ortaklar koalisyonunun bir parçası olmakta büyük heyecan duyuyoruz. TANAP sadece Azerbaycan ve Türkiye için rekabet gücünü arttırmakla ve insanlar için ekonomik fırsatlar yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel ticareti destekleyecek, bağlantı olanaklarını iyileştirecek ve Türkiye ve Avrupa’da enerji güvenliğini sürdürülebilir bir şekilde destekleyecektir dedi.

Etiketler: Tanap


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