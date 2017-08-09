Tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Ağrı’da yaşayan 2 yaşındaki Yasin Uzun, annesi Mihrinaz Uzun’un üzerini kartonla kapattığı tandıra düştü. Hamur almak için kısa süreli tandırın yanından ayrılan anne, küçük Yasin’in tandıra düştüğünü görür görmez çocuğunun yardımına koştu. Oğlunu tandırdan çıkarmaya çalıştığı esnada kendisi de tandıra düşen anne, şans eseri yanmadan çocuğuyla birlikte tandırdan çıktı. Çağrılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yanık tedavi merkezinde tedavi altına alınan çocuğun, bacakları, kalçası, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi. Tedavi süreci devam eden çocuğun bacaklarının kesilme riskinin olduğu öğrenildi.

Doğa Alca - Şahap Gürler