Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadınlar tarafından pişirilen ve uzun süre tazeliğini koruyan tandır ekmeği, Trakya'da ilgi odağı oldu. Mardin’den gelip Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi ve Parmaksız Mahallesi meralarında çadırlara yerleşerek Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen ormanların bakımı, budanması, teklenmesini yaparak elde ettikleri dallardan odun kömürü yaparak geçinen aileler, buraya geldiklerinde vazgeçemedikleri tandır ekmeğini tüketmek için ilk işleri topraktan tandır yapmak oldu. Trakya’da tandır ekmeğini ilk kez gören Trakyalı vatandaşlar ise bunu daha önce sadece televizyonlardan gördüklerini ifade ederek, tandır ekmeğinin damak tadının bir başka olduğunu belirttiler.

“Doğudan gelirken kendi kültürümüzü de yanımızda getirdik

Mardin’den Tekirdağ’a odun kömürü üretmek için gelen Nurettin Tekin, tandır ekmeği ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Biz Mardin’in Derik ilçesinden buraya odun kömürü için geldik. Buraya gelirken kendi kültürümüzü de getirdik. Buda tandır ekmeği doğal ekmeği yapıyoruz. Fırın ekmeğinden daha lezzetlidir. İşte bu şekilde doğudan gelirken kendi kültürümüzü de yanımızda getirdik. Trakya’da daha önce buraya hiç rastlamadım. Bu sadece doğuya ait bir şeydir. Buraya gelen Tekirdağlı vatandaşlar tandır ekmeğini çok beğeniyorlar. Merak ediyorlar nasıl yapıldığını soruyorlar. Onlar da bu tandırı burada kurmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Sadece televizyonlarda görmüştük”

Mardin’den gelen aileleri ziyaret eden Tekirdağlı Ali Erden ise daha önce böyle bir ekmeğe rastlamadıklarını ve daha önce sadece televizyonda gördüğünü ifade ederek, “Mardin’den gelen kardeşimiz, az önce tandır ekmeğini yaptı. Yedik ve çok değişik güzel bir damak tadı var. Memnun olduk bizleri güzel ağırladılar. Çaylarını içtik sohbetlerimizi ettik. Allah hepsinden razı olsun. Bizim Trakya daha önce böyle bir şeye rastlamadım. Bizde her köyde ekmek fırınları var. Ama tandır olarak yok. Ben de yeni gördüm. Burada şantiye kurmuşlar. Odun kömürü yapmak için gelmişler. Biz de gelip onları ziyarette bulunduk. Tandırlarını gördük nasıl piştiğini gördük. Daha önce sadece televizyonlarda görmüştük gerçekten ilgimi çekti” şeklinde konuştu.



Halil Dağ - Yakup Güler

