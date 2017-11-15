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Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin uğradığı saldırı kameraya yansıdı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da yaşayan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftine komşuları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının ve tacizin görüntüleri ortaya çıktı.

Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin uğradığı saldırı kameraya yansıdı

15 Kasım 2017 11:59
Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin uğradığı saldırı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde köpekleri öldürüldüğü için komşularından şikayetçi olan ünlü çift bu defa uğradıkları cinsel saldırı, küfür ve silahla üzerlerine ateş açılmasından dolayı şikayetçi oldular. Kamera ile görüntülenen olayda Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin komşularının çirkin görüntüleri, küfür etmesi ve silahla ateş etmesi görüntüleri yer alıyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin 'Cango' ve 'Pamuk' isimli iki köpeği zehirlenerek öldürülmüştü. Şikayet üzerine adli kontrol ile serbest bırakılan ünlü çiftin komşusunun serbest bırakıldıktan sonra da saldırılarına devam ettiği, Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin de kayda aldıkları görüntüleri mahkemeye delil olarak sundukları öğrenildi. 

Etiketler: Edhem Dirvana, tanem sivar

 

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