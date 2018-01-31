Taner Kılıç tahliye edildi

Büyükada’da 5 Temmuz tarihinde düzenlenen toplantıya ilişkin haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, İzmir’de tutuklu bulunan sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Tutuksuz sanıklar İdil Eser, İlknur Üstür, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Nejat Taştan’ın hazır bulunduğu duruşmayı çok sayıda uluslararası heyet ve yabancı basın da izledi.

Duruşmada söz alan sanık Kılıç, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock konusunda yönlendirme olduğunu kabul etmiştir. Bu durum listelerin tümünün doğru olmadığını ortaya koymuştur. Ancak benim gibi tüm mağdurlar tespit edilememiştir. İddia makamı konumunda olan MİT ve BTK'nin listelerine bağlı kalınması yanlıştır hukuka aykırıdır. Yeni listeler de şeffaf değildir. Denetlenebilir değildir. ByLock kullanmakla suçlanan kişiler suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda bırakılmıştır” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 kişilik listenin oluşturulmasına ilişkin belgelerin istenmesini talep eden sanık Kılıç devamla “BTK'den yeni bir çalışma olup olmadığının sorulmasını istiyorum. Mahkemenin belirleyeceği bir bilirkişinin inceleme yapmasını ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, “Gelmeyen müzekkere cevaplarının beklenmesi, Taner Kılıç'ın atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphelerini gösteren delillerin varlığı dikkate alındığında Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan Taner Kılıç’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliyesine karar verilen Kılıç hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulmasını hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi açıklama

Öte yandan duruşmanın başlamasından önce adliye önünde toplanan bir grup sanık Taner Kılıç’a destek verdi. Adliye önünde grup adına açıklama yapan İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman, tutukluluğun haksız olduğunu öne sürerek Kılıç’ın tahliyesine karar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu

