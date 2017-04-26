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Taner Savut: 'Rakibimizle ilgilenmiyoruz'

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, "Rakibimizin durumuyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Her maça puan ya da puanlar için çıktık. Kayserispor maçına da aynı düşünceyle hazırlanıyoruz. Alacağımız puanlar iyice rahatlamamızı sağlayabilir" dedi.

Taner Savut: Rakibimizle ilgilenmiyoruz

26 Nisan 2017 23:25

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Osmanlıspor maçında iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi. Osmanlıspor yenilgisinden dolayı moralsiz olmadıklarını belirten Savut, "İyi futbol oynadık sadece karşılığını alamadık. Şimdi Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Ligin ikinci yarısına çok iyi bir çıkışla başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen bir takımla karşılaşacağız. Hoca değişikliğinin rakibimize nasıl yansıyacağını hafta sonu göreceğiz" dedi.
Ligin 29'uncu haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Savut, "Rakibimizin durumuyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Her maça puan ya da puanlar için çıktık. Kayserispor maçına da aynı düşünceyle hazırlanıyoruz. Alacağımız puan ya da puanlar iyice rahatlamamızı sağlayabilir. Maça bu düşünceyle hazırlanıyoruz. Vagner Love'nin bir sakatlığı var. Çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. 

Erdal Anak

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü, Taner Savut


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