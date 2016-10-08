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Taner Yıldız: 'FETÖ bir matruşka sistemdir'

FETÖ için matruşka benzetmesi yapan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, şu anda üçüncü ya da dördüncüsünün açıldığını söyledi.

Taner Yıldız: FETÖ bir matruşka sistemdir

08 Ekim 2016 22:27

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nca Samsun'da düzenlenen 17. Dönem Siyaset Akademisi eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın verdiği ilk dersle başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde "Büyük Güç Türkiye" başlığıyla düzenlenen 17. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış törenine katılan eski Bakan Taner Yıldız, katılımcılara ilk dersi verdi.

Taner Yıldız’dan önce kısa bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, “Bu Siyaset Akademisi aslında vatanını, milletini, bayrağını ve milli insanları yetiştirmeyi amaçlayan akademilerden biridir. Daha çok çalışacağız, daha bilinçli olacağız, daha çok üreteceğiz 2023’te dünyanın en büyük ekonomisinden biri olmayı başaracağız” dedi.

“İzlemek zihin açısından ucuz bir faaliyet”
Verilen görevin gereği ne olursa olsun o görevden dönülmemesi gerektiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Siyaset Akademisi’nin an önemli konusu bizim duruşumuz. Ne karşısında? Siyaset karşısında, maddiyat karşısında, makamlar karşısında, gücün karşısındaki duruşumuz. Doğru yaptığımız kadar güçlenen yanlış yaptığımız kadar zayıflayan bir ekip olacağız. O yüzden doğru yapacağız. Ne yazık ki okumuyoruz. Türkiye rakamları şunu söylüyor: Günlük 6,5 saat televizyon izliyoruz, 3 saat internete giriyoruz, 1 dakika kitap okuyoruz. Arkadaşlar okumazsak olmuyor. İzlemek zihin açısından ucuz bir faaliyet. Ama okumak; ufku, vizyonu açan bir faaliyet. Biz emredilmiş ‘oku’. Ama biz az okuyoruz. Siyaset akademisinin en önemli cümlesi bize Kur’an-ı Kerim’de emredilen ‘Oku’nun uygulaması olacaktır” diye konuştu.

“AK Parti’ye 6 ayda bir ömür biçmenin farklı bir maksadının olduğunu bilmemiz lazım”
Doğruya karşı borcu olanların sadece AK Parti’liler olmadığını vurgulayan Yıldız, “15 Temmuz’da bir kez daha gördük. Siyasi istikrarı korumaya borçlu olanlar; sanayiciler, tüccarlar, akademisyenler, aydınlar, basın mensupları, iktidar, muhalefet hepsi. FETÖ bir matruşka sistemdir. Bir adam şeklinde iç içe geçmiş maketin içinde 7 tane var. Şu anda belki üçüncüsünü-dördüncüsünü çıkarıldılar. Şimdi her şey bitti AK Parti içindeki FETÖ’cüleri ayıklama işine geldi! Tabi AK Parti kendi refleksleriyle beraber içine sızmış olan insanları ayıklayabilecek durumdadır. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama bunu AK Parti’yi içinden çatırdatmaya çalışmak, AK Parti’ye 14 yıldan beri her 6 ayda bir ömür biçmenin farklı bir maksadının olduğunu bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.
17. Dönem Siyaset Akademisi'nin açılış törenine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve ilçe belediye başkanları katıldı.  

Etiketler: taner yıldız


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