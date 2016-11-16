Fransa'ya bile yumurta gönderen Çetin'in telefonları biran olsun susmazken, Türkiye vatandaşlar, yumurtalar için adeta sıraya girdi.

Torbalı ilçesine 20 kilometre mesafedeki Ormanköy Mahallesinde yaşayan Bekir Çetin (45), 5 yıl önce internetten araştırdığı Araucanas cinsi tavukları üretmeye başladı. Kısa sürede çok sayıda bilgi edinen genç girişimci, hemen kolları sıvadı ve bir yolunu bularak Türkiye'ye dört adet yumurta getirdi. Çetin, daha sonra ise kuluçka yöntemiyle bu yumurtalardan tavuk ve horoz elde etti. Genç girişimci, kendi oluşturduğu çiftlikte eşi Songül Çetin'in de yardımıyla bir anda tavuk ve horozların sayısını 150'ye çıkardı.

Normal yumurta 50 kuruş, Araucanas cinsi tavuğun ki 10 TL

Genç girişimci Çetin, tavuklardan mavi ve yeşil renkli olarak elde edilen yumurtaların tanesini ise 10 TL'den satmaya başladı. Çetin, sattığı ürünleri daha çok tüketiciye ulaştırmak için ise sosyal medyayı kulandı. Sosyal medyadan bu durumu takipçileriyle paylaşan genç girişimci, bir anda civciv ve yumurtaları Türkiye'nin her noktasına göndermeye başladı. 45 yaşındaki Çetin bununla da sınırlı kalmadı, ürünlerinden Fransa'ya bile gönderdi.

'Altın yumurtlayan tavuk' gerçek oldu

Yumurtaları 10 TL'den tüketiciyle buluşturan Çetin, bir anda servetine ise servet kattı. Hemen hemen her ilden tavukların namını duyanlar, telefonlarına sarılarak Çetin'e sipariş verdi. Çetin'in telefonları hiç susmazken, genç girişimci herkese örnek olacak hikayesini ise İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaştı.

Hayvanlarına adeta gözü gibi bakıyor

2011 yılında üretime başladığını ve şuanda 150 adet tavuk ve horozu olduğunu ifade eden Bekir Çetin, Araucanas cinsi tavuk ve horozların bakımlarının zor olduğunu kaydetti. Yumurtaların vitamin açısından önemine dikkat çeken Çetin, "2011 yılında Amerika'dan bir arkadaşım vasıtasıyla getirttim. Böylece üretimi genişletip sağlık açısından iyi olduğunu öğrendiğim içinde bu tür yola başvurdum. Tavuk ve horozların sayısı şuanda 100'ü aşmış bulunmaktadır. Hedefim 500'e gitmek; ama en önemli hedefim millete ulaşabilmek. Birçok faydası olduğunu öğrendim ve bizzat şahit oldum. Zonguldak'tan mesela Özcan ağabey diye bir ağabeyimiz benden sürekli olarak 15 günde bir düzenli olarak alır. Kendisi astımı yendiğini söylemektedir bana" dedi.

Çetin, şöyle devam etti:

"Edirne'den tutun da Rize'ye kadar bu İç Anadolu olur, Ege Bölgesi, Güneydoğu; yani çeşitli yerlere gönderdim ben bunu. Fazla sayıda illere ulaştım. Çok memnuniyet duyuyorum, ilgimi çektiği için de memnunum. Fransa'ya kadar ben bunu ulaştırdım. Bir çocuk nasıl bakılıyorsa bunlar da çocuk gibidir. Çok özel bakımları vardır. 20-30 öyle başlıyorlar, üretmek amacıyla alanlar daha fazla alıyorlar; çünkü bunlar horoz olduğu için civciv çıkardığı için üretime de alıyorlar arkadaşlar."

Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri - Amede Alpagut