Adalet Bakanlığı, 2017 yılı tanıklık ücret tarifesini Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bildirdi. Buna göre; 2016 yılında 15-35,5 lira arası olan tanıklık ücretinin üst sınırına zam yapıldı. 2017 yılında tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15 ile 37,25 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe , Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayacak.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek. Bu tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.