'Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.)' sergisi sanatseverlerle buluştu

Sanat işlerinin gündelik hayat estetiğiyle ilişkisini araştıran Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sergisi, sanatseverlerin ve sanatçıların katılımıyla SALT Galata'da açıldı. Corridor Project Space, David Bernstein, Fiona Connor, Chris Evans, Aaron Flint Jamison, JUNZIOUI, Rosa Sijben, SKART, John ZiqiangWu ve Danna Vajda’nın katkılarıyla gerçekleşen sergi 15 Temmuz’a kadar ziyarete açık kalacak. SALT'ın Sohbetler serisinin bu ilk sergisi, New York’taki Sculpture Center’ın küratörü Sohrab Mohebbi tarafından programlandı.

''Serginin içerisinde çok sayıda sanatçının bağımsız çalışmaları var''

Sergi hakkında bilgi veren SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, "Tanımsız Hizmetler Bürosu, bir davetle aramıza çağırdığımız Sohrab Mohebbi'nin küratörlüğünde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Serginin içerisinde çok sayıda sanatçının bağımsız çalışmaları bulunuyor. Ama serginin bütünü onların birbirleriyle ilişkilerine hem de sanat işlerinin galeri mekanında kurdukları kendi anlamlarının dışındaki dünyalarına bakıyor. Bu anlamda her işin başka bakımdan, hukuki bakımdan, domestik bakımdan ve politik bakımdan bir başka varlığı da var. Bütün bunların bir araya gelmesiyle birbirleriyle kurulan ilişkilerin ortaya çıkarıldığı bir ortam üretiyor. Ayrıca, sergi bu yönüyle sanat sergileri alışkanlıklarına; bir işin tek başına değeri ve onun izleyicisi yokken hala nasıl bir fonksiyon üstlendiği, bir izleyicinin girip çıkmasıyla mekanın neye göre yeniden şekillendiği sorgulanıyor. Birkaç işin üretimi İstanbul'da yapıldı. Aslında İstanbul'daki araştırmalardan derlendi. Bir kısmı da bu söylediğimiz ilkeleri, kendi farklı teknikleriyle ifade edebilecek uluslararası grup ve kişilerden derlendi. Sergi 15 Temmuz'a kadar SALT Galata’da açık olacak. Sergi mekanı içerisinde ya da dışarısında gördüğünüz işlere ek olarak, SALT Araştırma'da yer alan ve incelenmek için hazır bulunan bir kitapta mevcut. Ayrıca, danışmaya sorduğunuzda sizle kendi başınıza deneyimleyeceğiniz, ayrışmış bir iş de var. Bunlarında atlanmadan izlenmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sergisinin, belirli bir ilişki ağından çıkan ve o ağ içerisinde bir amaç ve işlevi bulunan işlerle ilgilendiği belirtildi. Sanatın haricinde bir alandan temellenerek sanatta bir dışa vurum veya bir tercüme şeklinde varlık gösteren bu örneklerin, alanlar arasındaki kaçınılmaz gözenekliliğe işaret ettiği bildirildi. Bu bağlamda serginin, sanat üretimlerinin başka çevrelerde nasıl uygulamaya geçirildiğini ve çeşitli disiplinlerle etkileşirken, ne gibi nitelik ve roller edindiğini araştırdığı aktarıldı. Sergi kapsamındaki projelerin ortak özelliğinin, kapsayıcı bir temadan ziyade, yapım ve sunum süreçlerindeki her ayrıntı ve ilişkinin eşit düzeyde özen gerektirmesi olduğu vurgulandı.

Yapılan bilgilendirmede; Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sergisindeki tüm işlerin, apartman sakinleri, aile, mahkeme salonu, çizim dersi katılımcıları, izleyiciler, küratörler gibi çok çeşitli bileşenin dahil olduğu; çok yönlü ve eş değer etkinlik katmanlarında var olduğu ifade edildi. Bu bileşenlere yakından bakan sergi ‘izleyici’ olgusuna dair şu soru ve tartışmaların önünü açıyor: Bu olgu ne gibi koşullar altında ortaya çıkar? Bir grup insan ne zaman bir işin bileşeni hâline gelir? İzleyici ne zaman katılımcıya dönüşür? Üretim nasıl bir iş olmaktan çıkar?

SALT'ta ilkbahar programları

SALT Galata’da düzenlenen Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sergisi, sanat işlerinin hangi koşullar altında, ne gibi aşamalardan geçilerek nasıl ve kiminle üretildiğini; ayrı disiplinlerle etkileşirken ne gibi nitelik ve roller edindiğini araştırıyor. Türkiye güncel sanat üretiminde önemli yer tutan Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar’ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisi ise SALT Beyoğlu'nda gerçekleştiriliyor. Devamlılık Hatası, 1990’lardan bugüne sanatçıların bağımsız ve ortak işlerini bir araya getiriyor. SALT Beyoğlu’ndaki açık sinema programlarının da bu ay başlayacağı aktarıldı. Mekânsal düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kullanıma giren yapıda ayrıca, Robinson Crusoe 389 kitabevi, yeme içme servisi sunan ve gıda odaklı kültür incelemelerine ortam sağlayan mutfak ile kış bahçesi bulunduğu aktarıldı. İstanbul’daki ilkbahar programlarına, başkentte çeşitli mekânların ev sahipliğinde SALT Ankara konuşma ve atölyeleri eşlik ediyor.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun