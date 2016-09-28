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Tanju Bilgiç: Ukrayna'daki barışçıl çözümü destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Ukrayna’daki krize, ülkenin toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde, barışçıl çözüm bulunması yönündeki tüm çabaları destekliyoruz” dedi.

Tanju Bilgiç: Ukraynadaki barışçıl çözümü destekliyoruz

28 Eylül 2016 12:51

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Ukrayna’nın doğusundaki bazı bölgelerde “Kuvvetlerin ve Silahların Birbirlerinden Uzaklaştırılmaları Hakkındaki Çerçeve Kararın" imzalanmasına ilişkin bir soruyu cevapladı.

Bilgiç, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Ukrayna’daki krize, ülkenin toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde, barışçıl çözüm bulunması yönündeki tüm çabaları destekliyoruz. Bu çerçevede, AGİT Üçlü Temas Grubu bünyesinde, aynı zamanda AGİT Özel Gözlem Misyonu’nun başkanlığını da yapmakta olan Büyükelçi Ertuğrul Apakan’ın koordinatörlüğündeki Güvenlik Çalışma Grubu’nda varılan mutabakat sonucunda, taraflarca ‘Kuvvetlerin ve Silahların Birbirlerinden Uzaklaştırılmaları Hakkındaki Çerçeve Kararın' imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararın nihai barış çabalarına önemli bir katkı sağladığını değerlendiriyor, tarafların bu doğrultudaki iradelerini muhafaza ederek, mutabakatı uygulamaya dönük adımları atacaklarını ümit ediyoruz.”  

Etiketler: Tanju Bilgiç


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