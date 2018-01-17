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Tank ve askeri sağlık personeli Suriye sınırına ulaştı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olası operasyon öncesi batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandığı zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay sınırına ulaştı.

Tank ve askeri sağlık personeli Suriye sınırına ulaştı

17 Ocak 2018 21:23
Tank ve askeri sağlık personeli Suriye sınırına ulaştı - Tıkla İzle

Batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandıkları zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında sınıra ulaşan tanklar ile askeri sağlıkçılar, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik yerlere tanklar ile askeri sağlıkçı personeller sevk edildi. 

Mehmet Ali Dağ
 

 

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