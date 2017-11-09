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Tanker sürücüsü tutuklandı

Düzce’de 6 aracı biçen 2 kişinin ölmesine 3 kişinin yaralanmasına neden olan tanker sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tanker sürücüsü tutuklandı

09 Kasım 2017 10:27

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde dün akşam saatlerinde Bolu Dağı'nda freni patlayan Osman Usmali idaresindeki 34 LDE 29 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi ışıklı mevkiinde yol kenarında bekleyen 1 tanesi kamyonet 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker kahvenin önünde bulunan masalara da çarparak şarampole yuvarlanıp hurdaya döndü. Kazada Ahmet Şen ve Sezgin Emirzaoğlu hayatını kaybederken, tanker sürücüsü Osman Usmail, Mustafa Yıldız ve Cemal Hasır yaralanmıştı.

Yaralı tanker sürücüsü yapılan tedavisinin ardından polis nezaretinde adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece sürücü tutuklandı.

Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce, tanker sürücüsü, tutuklama

 

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