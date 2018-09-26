Tanker tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Ömer Sulun (57) idaresindeki 21 GF 973 plakalı tanker, sürücüsü belirlenemeyen 06 KF 142 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan tanker sürücüsü Sulun, yaklaşık yarım saatlik itfaiyenin çalışması sonrası sıkıştığı bölgeden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.