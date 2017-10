Tanker tıra çarptı: 1 ölü

Kaza saat 19.20 sıralarında Niğde Eminlik otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan H.I. yönetimindeki 42 NG 002 tanker, önünde giden T.T yönetimindeki 70 AL 472 tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankerini ön kısmı hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri tanker şoförünü acil servis ekiplerine teslim etti.

Kazada ağır yaralanan H.I. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan tanker şoförü H.I. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mücahit Bilgi