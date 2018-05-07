Diğer
Kategoriler

Tankerin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tankerin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

07 Mayıs 2018 02:07

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin kara yolu üzerindeki Çamlıdere kırsal Mahallesinde meydana geldi. Salih T.'nin kullandığı 31 KKH 83 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Mustafa Aşkan'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç