Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu 70 kilometresi Kızılhan Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 42 BSU 29 plakalı tanker ile Halil B.’nin (59) sürücüsü olduğu 46 AV 968 plakalı bobin iplik yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Kayseri - Malatya karayolu trafiğe kapanırken, kamyon sürücüsü Halil B. hurdaya dönen araçta sıkışarak olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri de Halil B.’nin cansız bedenini uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Halil B.’nin cenazesi Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kapanan yol da yaklaşık 3 saat sonra trafiğe açılabildi. Kazanın ardından tanker sürücüsünün kayıplara karıştığı, jandarma ekiplerinin sürücüyü bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.