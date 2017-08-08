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Tankerle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta tankerle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Tankerle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

08 Ağustos 2017 18:25

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. Tanker sürücüsü Hamza Okulu’nun kullandığı 33 AZJ 13 plakalı tanker, Mersin'e gitmek isterken otogar kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta geçti. O anda servis yolundan geçerek Kahramanmaraş istikametine gitmek isteyen Raşit Çetin Aslan idaresindeki 46 LS 532 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen kamyonet refüje çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle kamyonet içerisindeki sürücü ve muavini yola fırlayarak yaralandı.

112 ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü Raşit Çetin Aslan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı. 

Halil Koyun

Etiketler: kahramanmaraş, kamyonet, kaza, tanker


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