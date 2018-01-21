Tanklar Afrin'e ilerliyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde, kara harekatına başlayan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veren Türk tankları, sınırın sıfır noktasına sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'ne gelen çok sayıda tank ve ZBT araçları sınırın diğer tarafına düzenlenecek olan kara harekatı için sınıra hareket etti.

Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan askeri birlikler tezahüratlar eşliğinde sınıra hareket etti. Askerler de kendilerini sevgi gösterisinde bulunan çocukları selamladı.

Bu arada, Hatay sınırında obüsler, terör hedeflerini de vuruyor. Hatay sınır hattındaki bazı köylerden de top sesleri duyuluyor.

Adem Karagöz-İsmet Biçen