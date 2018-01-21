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Tanklar Afrin'e ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Hatay sınırından çok sayıda tank Afrin bölgesine ilerliyor.

Tanklar Afrine ilerliyor

21 Ocak 2018 11:24
Tanklar Afrin'e ilerliyor - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde, kara harekatına başlayan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veren Türk tankları, sınırın sıfır noktasına sevk edildi. 

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'ne gelen çok sayıda tank ve ZBT araçları sınırın diğer tarafına düzenlenecek olan kara harekatı için sınıra hareket etti.

Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan askeri birlikler tezahüratlar eşliğinde sınıra hareket etti. Askerler de kendilerini sevgi gösterisinde bulunan çocukları selamladı.
Bu arada, Hatay sınırında obüsler, terör hedeflerini de vuruyor. Hatay sınır hattındaki bazı köylerden de top sesleri duyuluyor. 

Adem Karagöz-İsmet Biçen

Etiketler: afrin, tanklar

 

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