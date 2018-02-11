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Tanklar, vatandaşların oluşturduğu 150 araçlık konvoy ile sınıra gitti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, operasyon bölgesine sevk edilen tanklar, sosyal medya üzerinden bir araya gelen 150 araçlık konvoy ile sınıra gitti.

Tanklar, vatandaşların oluşturduğu 150 araçlık konvoy ile sınıra gitti

11 Şubat 2018 15:58
Tanklar, vatandaşların oluşturduğu 150 araçlık konvoy ile sınıra gitti - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay’ın Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.

Vatandaşların da, Mehmetçiğe olan desteği sürüyor. Adana’da sosyal medya üzerinden bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Türk bayrakları ile süsledikleri araçları ile Cilvegözü Sınır Kapısına gitti. Kırıkhan ilçesinden gelen konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Bölgeye sevk edilen tanklar da, aynı konvoyda yer aldı. Vatandaşlar, tanklara Türk bayrakları ile eşlik ederken, askerler ise ‘bozkurt’ işareti yaparak karşılık verdi. 

Refik Fidan - Aykut Yeniçağ - İsmet Biçen

 

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