15 Temmuz'da kucağında arkadaşını şehit veren Trabzonlu kick boksçu Resul Uzun, 18 Şubat 2017'de Burhan Felek Spor Salonu'nda Polonyalı Eldar Oliveira Garcia ile maça çıkacak. Resu Uzun, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenecek bu özel karşılaşmaya tüm şehit ve gazi yakınlarını davet etti.

"Arkadaşım vuruldu, kucağımda taşıdım"

15 Temmuz darbe girişiminde kucağında şehit vermiş ve tanklara dur demiş bir sporcu olduğunu ifade eden Uzun, “Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl bir alo ile halkı meydanlara dökülsün dediyse ben de bir sporcu olarak hemen köprüye koştum. Zaten ben de Kısıklı'da Cumhurbaşkanımızın evinin yanında oturuyorum. Yanımda bir arkadaşım vardı. O vurulunca onu kucağımda taşımak zorunda kaldım. Merminin nereden geldiğini göremedik muhtemelen tepeden bir yerden geldi. Hain FETÖ'cünün mermisiydi. Vurulduktan sonra onu hemen kucağıma aldım. Aşağıya doğru giderken öldüğünü hissettim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşarak onu müsabakasına davet ettiğini aktaran Trabzonlu sporcu, “Bunun sonrasında Cumhurbaşkanımızı Kısıklı'da gördüm. Konuşmamızda 18 Şubat'ta Burhan Felek Spor Salonu'nda unvan maçım olduğunu söyledim. O da neler yapabileceğini sordu. Ben de, 'Sayın Cumhurbaşkanım sizden büyük bir destek istiyorum. Nasıl ki sizin bir telefonunuz ile meydanları taşırdıysak o gecede de hem sizi hem gazi ailelerini hem de şehit ailelerini görmek ve büyük bir kalabalık istiyorum' dedim. Cumhurbaşkanımız da bana 'Tamam tosunum senin yanındayız. Seninle olmaya devam edeceğiz. Sana destek vereceğim ve verdireceğim. Düğmeye basıyorum' dedi” şeklinde konuştu.

Resul Uzun son olarak Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, “Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. 18 Şubat gecesi tüm halkımızı Burhan Felek Spor Salonu'na bekliyorum” dedi.