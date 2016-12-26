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Tankut: Ligde istenmiyorsak bunun söylenmesini bekliyorum

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, yaşanan hakem hataları sonrasında “Ne kadar iyi takım kurarsanız kurun ne kadar çok çalışırsanız çalışın, maalesef sonucu hakemler etkiliyor. Ligde istenmiyorsak bunun söylenmesini bekliyorum" dedi.

Tankut: Ligde istenmiyorsak bunun söylenmesini bekliyorum

26 Aralık 2016 14:58

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının 15. dakikasında aleyhlerine verilen penaltı ve kırmızı kart kararının çok ağır bir karar olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig’de 16 haftada aleyhine 7 penaltı kararı verilen Kardemir Karabükspor, haksız verilen bu kararlara isyan etti.

"MAALESEF SONUCU ETKİLEYEN HAKEMLERİN KARARLARI OLUYOR"

Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, "Eğer ligde bizi istemiyorlarsa söylesinler" diyerek tepkisini sert bir dille ortaya koydu. Verilen penaltı kararının haksız olduğunu belirten Tankut, "Penaltının penaltı olmadığını bir kez daha gördük ve dün verilen penaltı çok ağır bir karardı. Maalesef çok erken bir dakikada olan bir olay. Kırmızı kart ve penaltı ile 10 kişi kaldık. Buna rağmen oyuncularımız çok güzel bir mücadele sergilediler. Psikolojik olarak çok etkileniyoruz ve moral motivasyon olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu sezon aleyhimize 7 penaltı çalındı. Galatasaray maçı ile başlayıp birçok maçta devam eden usulsüzlük ve haksız kararlar var. Bu sene canımız çok yandı. Sezon başında tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan bir takım kurduk. En son içeride oynadığımız Alanyaspor maçında lehimize verilmeyen 2 penaltı var ama haksız yere hiç temas olmadığı halde aleyhimize verilen bir penaltı vardı. Bu şekilde baktığımızda ne kadar iyi takım kurarsanız kurun, ne kadar çok çalışırsanız çalışın, maalesef sonucu hakemlerin kararları etkiliyor" dedi.

"HATALAR ZİNCİRİNİ, HATA OLARAK DEĞERLENDİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ligin ilk yarısında oynadıkları 16 maç içerisinde çok ciddi hakem hataları olduğunu da kaydeden Ferudun Tankut, "Geçen sene de bir alt ligde bitime son 3 hafta kala bu konularda açıklamalarda bulunmuştum. Ligden düştüğümüz sene de Karabükspor çok ciddi şekilde hakem hatalarına maruz kalmıştı. Karabük halkının da aklına gelen bir tek şey var; küçük bir şehir olarak Süper Lig’de olmamız istenmiyor mu? 116 bin nüfuslu bir şehiriz. Bir havalimanımız yok, lüks otellerimiz yok ama emekçi bir kentiz. Türkiye’nin tek emekçi takımıyız. Biz emeğimizin çalınmasını istemiyoruz. Alın teri döküyoruz, ona saygı duyulmasını istiyoruz. Hakem hataları nedeniyle geçtiğimiz hafta MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’na 1 sayfalık mektup yazarak mail attım. Daha sonra kendisi de bana döndü ve bu konuda 20 dakika konuştum. Üst üste koyduğumuzda bunları hata olarak değerlendirmek zor. Hata bir, iki ya da üç kez olur. Hatalar geçen seneden beri devam ettiğinde bu hatalar zincirini hata olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Canımız çok yandı, kurduğumuz takıma, emeğimiz, mücadelemize, futbolcuların sergiledikleri oyuna yazık. Sürekli her maçta hakem hatasına sığınmayı doğru bulmuyorum. Ciddi bir şekilde el atılması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

(Yasin Erdem / İHA)

Etiketler: Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig


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