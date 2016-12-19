İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, BMD’nin ‘Mağaza kiraları uygun kurla TL’ye döndürülsün’ talebini desteklediklerini söyledi. Tanrıverdi, “Çoğu en az 20-30 yıllık emeğin ürünü olan markalarımızın karşı karşıya bulunduğu sorun değer zincirinin diğer halkalarında da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bugün markalarımızın yaşadığı sürecin yakın gelecekte imalatçılara da yansımaları olacak. Mevcut uygulamanın faturasının sadece markalara değil, yakın gelecekte imalatçılara da çıkacağını vurgulayarak halen döviz üzerinden kira alan AVM yönetimlerine, “Değer zinciri daha fazla zarar görmeden TL’ye dönün” çağrısında bulundu.

“Zorlu süreçte sağduyunun galip geleceğine inanıyorum”

İmalatçılar, markalar ve AVM’ler olmak üzere perakendenin üç temel ayağının bulunduğunu hatırlatan Tanrıverdi, üçlü sacayağının birinin zarar görmesinin diğerlerini de olumsuz etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte ekonominin tüm aktörlerinin ellerini taşın altına koymaları ve fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. Kurların aşırı yükselmesi nedeniyle dövizle kira ödeyen markalarımızın üzerinde yoğun bir baskı oluştuğunu hep beraber gözlemliyoruz. Çoğu en az 20-30 yıllık emeğin ürünü olan markalarımızın karşı karşıya bulunduğu sorun değer zincirinin diğer halkalarında da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bugün markalarımızın yaşadığı sürecin yakın gelecekte imalatçılara da yansımaları olacak. Bu nedenle İHKİB olarak, BMD’nin ‘Mağaza kiraları uygun kurdan TL’ye döndürülsün’ talebini destekliyoruz. Halen dövizle kiralama yapan AVM yönetimlerinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık dile getirdiği gibi bir an önce uygun kurdan TL’ye dönmelerini istiyor ve bekliyoruz. Herkesin el ele vermesi gerektiği bu zorlu süreçte AVM yönetimlerinde de sağduyunun galip geleceğine inanıyorum”.