Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Tanrıverdi: AVM’ler Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeli

Tanrıverdi: AVM’ler Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeli

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) ‘Mağaza kiraları uygun kurla TL’ye döndürülsün’ talebini desteklediklerini bildiren İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Değer zincirinin kopmaması için AVM’ler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli” dedi.

Tanrıverdi: AVMler Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeli

19 Aralık 2016 14:06

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, BMD’nin ‘Mağaza kiraları uygun kurla TL’ye döndürülsün’ talebini desteklediklerini söyledi. Tanrıverdi, “Çoğu en az 20-30 yıllık emeğin ürünü olan markalarımızın karşı karşıya bulunduğu sorun değer zincirinin diğer halkalarında da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bugün markalarımızın yaşadığı sürecin yakın gelecekte imalatçılara da yansımaları olacak. Mevcut uygulamanın faturasının sadece markalara değil, yakın gelecekte imalatçılara da çıkacağını vurgulayarak halen döviz üzerinden kira alan AVM yönetimlerine, “Değer zinciri daha fazla zarar görmeden TL’ye dönün” çağrısında bulundu.

“Zorlu süreçte sağduyunun galip geleceğine inanıyorum”
İmalatçılar, markalar ve AVM’ler olmak üzere perakendenin üç temel ayağının bulunduğunu hatırlatan Tanrıverdi, üçlü sacayağının birinin zarar görmesinin diğerlerini de olumsuz etkileyeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte ekonominin tüm aktörlerinin ellerini taşın altına koymaları ve fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. Kurların aşırı yükselmesi nedeniyle dövizle kira ödeyen markalarımızın üzerinde yoğun bir baskı oluştuğunu hep beraber gözlemliyoruz. Çoğu en az 20-30 yıllık emeğin ürünü olan markalarımızın karşı karşıya bulunduğu sorun değer zincirinin diğer halkalarında da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bugün markalarımızın yaşadığı sürecin yakın gelecekte imalatçılara da yansımaları olacak. Bu nedenle İHKİB olarak, BMD’nin ‘Mağaza kiraları uygun kurdan TL’ye döndürülsün’ talebini destekliyoruz. Halen dövizle kiralama yapan AVM yönetimlerinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık dile getirdiği gibi bir an önce uygun kurdan TL’ye dönmelerini istiyor ve bekliyoruz. Herkesin el ele vermesi gerektiği bu zorlu süreçte AVM yönetimlerinde de sağduyunun galip geleceğine inanıyorum”. 

Etiketler: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları B


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç