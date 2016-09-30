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Tanrıverdi Holding’den ‘FETÖ’ açıklaması

Tanrıverdi Holding, FETÖ/PDY örgütü soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Tanrıverdi Holdingden FETÖ açıklaması

30 Eylül 2016 18:46

Açıklamada, “Son dönemde şirketimiz hissedarları ile ilgili olarak FETÖ/PDY örgütü soruşturmalarına dair asılsız ve mesnetsiz haberlerin basında yer alması üzerine, işbu kamuoyu açıklamasında bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şirket ortaklarımız Recep Tanrıverdi ve İbrahim Tanrıverdi’nin bilgilerine başvurulmuş, ifadelerinin alınması ardından herhangi bir irtibatları olmadığı tespit edilerek adliyeden ayrılmışlardır” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin ve ortaklarının, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne tehdit oluşturan FETÖ/PDY ya da başka bir illegal yapılanmayla hiç bir fiili, finansal ve ticari bağı bulunmasının imkanı yoktur. Tanrıverdi Holding ve bağlı bulunan şirketler kuruluşundan günümüze değin milletimiz ve devletimizin yanında yer almış, bundan sonra da ülkemizin istikrarı ve refahı için var gücü ile çalışmaya devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur.”

Etiketler: fetö


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