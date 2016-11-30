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Tansiyon hastası yaşlı adam canına kıydı

Bursa’da yüksek tansiyon hastası bir kişi tabancayla kalbine ateş ederek hayatına son verdi.


30 Kasım 2016 15:43

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Sevimli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek tansiyon hastası 77 yaşındaki Erol Bayramoğlu, dün öğle saatlerinde ruhsatsız tabancası ile evinin salonunda kalbine ateş ederek canına kıydı. Şahsın çocukları gördüğü manzara karşısında 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde Bayramoğlu’nun öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, “Hastalığımdan dolayı acılarıma ve tedavi olmaya dayanamıyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hakkınızı helal edin" şeklinde not bulundu.

Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.

Etiketler: bursa, yaşlı adam


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