Tanzanya, Ankaralı yatırımcıları bekliyor

Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Ankaralı işadamlarını Tanzanya’ya davet ederek oradaki iş fırsatlarını tanıtmak istediklerini söyledi. Tanzanya’nın inşaat ve turizm sektöründe Türkiye’nin faydalanacağı bir ülke olduğunu dile getiren Kiondo, “Tanzanya şuan ekonomik politikalar çerçevesinde farklı ortaklar arıyor. Birçok sektörde Türk yatırımcılarla işbirliği yapabiliriz. Özellikle Doğu Afrika’da merkezde olduğu için farklı alanlarda işbirliği yapabiliriz. İnşaat sektörüne çok önem veriyoruz. Çünkü başkentimizi Dodoma’ya taşıyoruz. Bu konuda altyapı ve inşaat sektöründe ciddi anlamda ihtiyaçlar var. Madencilik ve enerji sektöründe de çok ciddi ihtiyacımız var. Ankaralı sanayiciler ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarız. ASO üyelerine ülkemizin ihtiyaç duyduğu ortak iş yapabileceğimiz sektörler konusunda tanıtım yapmak istiyoruz” dedi.

“ANKARA SANAYİSİ HER ALANDA ÜRETİM YAPABİLMEKTE”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise Tanzanya Büyükelçiliği’nin açılması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi. Ankara’nın temel olarak Savunma Sanayi, makine imalat, motorlu taşıtlar, tıbbı araç ve gereçler, yazılım, bayan konfeksiyon, mobilya sektörlerinde uzmanlaşmış bir sanayi merkezi olduğunu belirten Özdebir, “Ankara sanayisi imalat sanayisinin her alanında üretim yapabilmekte. Türkiye’nin en büyük inşaat firmaları ve maden firmaları Ankara Sanayi Odası’nın üyesidir. Ankara, yüksek teknolojik ürünlerin de merkezi haline geldi. Türkiye’de elektrik üretimi ve dağıtımı özel sektöre açık bir alan oldu. Üyelerimiz için de bu dağıtım işlerini yapan firmalarımız da var. ASO olarak Tanzanya’nın ihtiyaçlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.