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Tanzanya feribot faciasında görevden almalar başladı

Tanzanya feribot faciasında görevden almalar başladı
Tanzanya feribot faciasında görevden almalar başladı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ölü sayısının 224'e ulaştığı feribot felaketi ile ilgili olarak Yüzey ve Deniz Ulaştırması Düzenleme Kurumu (Sumatra) yönetim kurulunu görevden aldı.

Başkanlık İletişimi Direktörü Gerson tarafından imzalanarak yayınlanan açıklamayla, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ölü sayısının 224'e ulaştığı feribot felaketi ile ilgili olarak Yüzey ve Deniz Ulaştırması Düzenleme Kurumu (Sumatra) yönetim kurulunu görevden aldığını bildirdi. 

Msigwa, "Devlet Başkanı Magufuli, 20 Eylül'de meydana gelen feribot felaketini takiben bu kararı verdi" dedi.
Devlet Başkanı Magufuli, dün de buna benzer bir karar vererek, Tanzanya Elektrikli, Mekanik ve Elektronik Hizmetler Ajansı (Temesa) danışma kurulunu feshetmişti. 

Feribotun neden battığı kesin olarak bilinmemekle birlikte yetkililer eldeki verilerin feribotun yasal olarak izin verilen sayıdan daha fazla insan taşındığını gösterdiğini söyledi. 

MV Nyerere adlı feribot Victoria Gölü'nde Perşembe akşamı alabora olarak Ukewere adası yakınlarında batmıştı.  

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