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Tanzanya'da 4 günlük yas ilan edildi

Tanzanya'da 4 günlük yas ilan edildi
Tanzanya'da 4 günlük yas ilan edildi

Tanzanya’daki Viktorya Gölü’nde adalar arası yolcu taşıyan feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 136’ya yükseldiği öğrenildi. Ülkede 4 günlük yas ilan edildi.

Viktorya Gölü'ndeki Ukara ve Bugorora adaları arasında yolcu taşıyan 'MV Nyerere' isimli feribot dün Ukara Adası yakınlarında alabora olmuş ve batmıştı. Tanzanyalı yetkililerin yaptıkları son açıklamada, feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 126'dan 136'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, feribotun kapasitesinin 101 kişi olmasına rağmen karşın feribotta 200'den fazla yolcunun olduğu kaydedildi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, yaşanan facia sebebi ile ülkede 4 günlük yas ilan etti.  1996 yılında Viktorya Gölü'nde batan başka bir feribotta 500 kişi hayatını kaybetmişti. 2012 yılında aynı gölde yaşanan diğer bir kazada da 145 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhammed Rabah 

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