Tanzanya'daki feribot faciasında bilanço artıyor: 79 ölü

Tanzanya'da bulunun Afrika'nın en büyük gölü Victoria'da bulunan Ukara adasına giden bir feribotun dün alabora olarak batması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı. 200 kişinin ise boğulmuş olmasından endişe ediliyor.

Bölge Valisi John Mongella yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a ulaştığını bildirdi. Tanzanya'nın Elektrik, Mekanik ve Hizmetler Dairesi'nden yapılan açıklamada, feribotta kaç yolcu olduğunun bilinmediği bildirildi. Feribot iskeleye yakın devrildiğinde, mısır ve çimento çuvalları da dahil olmak üzere kargo taşıdığı belirtildi.

Feribot'un neden alabora olduğu henüz belli değilken, aşırı yüklenme sonucu böyle bir kazanın yaşanmış olabileceği düşünülüyor.