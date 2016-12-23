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TAPDK satış belgesi bedelleri Resmi Gazete'de

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, 2017 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin belirlendiği ilan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


23 Aralık 2016 10:19

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerinsatışınavesunumunaİlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve 15'incimaddelerininuygulanması ile İlgili Tütünve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri 2017 Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceği bildirildi. Satıcıların, bu bedelleri en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle TAPDK'nın hesabına yatırarak, belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmaları gerekiyor. karara göre, tütün mamulü, alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satış belgeleri bedeli 5 bin lira, söz konusu ürünlerin perakende satış belgeleri, il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 265 lira, ilçe merkezlerinde 185 lira, belde, köy gibi diğer mahallerde 65 lira oldu.
Açık içki satış belgeleri bedelleri de il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde bin 85 lira, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 420 lira olarak belirlendi. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi için de il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2 bin 650 lira, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2 bin 410 lira ödenecek. 

Etiketler: Resmi Gazete, TAPDK satış belgesi


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