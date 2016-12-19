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Tapu dairelerinde yeni dönem

İTO Meclis Üyesi Nuri Özelmacıklı, tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla ödenebilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Tapu dairelerinde yeni dönem

19 Aralık 2016 10:19

İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi tarafından gündeme getirilen tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla ödenmesinin önünü açıldı. Bu düzenlemeyle tapu harçları ve döner sermaye bedellerinin tüm Ziraat Bankası ve Halk Bankası ATM’lerinden nakit yada kredi kartını kullanarak ve ayrıca banka havalesi yoluyla ödenebilmesinin mümkün hale getirileceği bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı, “Bugüne kadar Ziraat Bankası ve Halk Bankası veznelerine ödenen tapu harçları ve döner sermaye bedelleri alıcı ve satıcının uzun kuyruklar ve prosedürler nedeniyle güç durumda bırakıyor hatta çoğu zaman işlemlerin çok uzaması alım-satım işleminin iptal edilmesine bile neden olabiliyordu. İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi’nin girişimleriyle tapu harçları ve döner sermaye bedelleri kısa bir süre önce bazı pilot bölgelerde ATM’lerden para yatırarak ödenebilir hale getirilmişti. Oda’nın önderliğinde başlatılan bu uygulama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından artık tüm bölgelere yayıldı. Bundan böyle tapu harçları ve döner sermaye bedellerinin tüm Ziraat Bankası ve Halk Bankası ATM’lerinden nakit yada kredi kartını kullanarak ve ayrıca banka havalesi yoluyla ödenebilmesi mümkün hale getirildi” dedi.

Özelmacıklı, yeni uygulamanın büyük rahatlık sağladığını ve yalnızca alıcı, satıcı ve aracıların değil tapu dairelerinin de yükünü büyük ölçüde azalttığını ifade ederek, “Tüm dosyalama sistemlerine varıncaya kadar elektronik ve çağdaş altyapıya aşama aşama adapte olan tapu dairelerinin bu konuda atması gereken en büyük ve önemli adım buydu. Tüm anlaşmalar sağlandıktan sonra saatler süren banka veya ATM kuyruk çilesi hem alıcı hem satıcı açısından adeta kabus gibiydi. Şimdi tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin havale yada kredi kartı yoluyla Ziraat Bankası ve Halk Bankası’na ödenebilecek olması ve tüm ülke geneline yayılması ile tapu daireleri tam çağdaş, gerçek bir entagrasyon sisteminin en büyük adımlarından birini atmış oldu” diye konuştu.


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