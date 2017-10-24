Türkiye genelinde konut satışları 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 471 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 945 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi.

“Tapu harcı indirimi satışları tetikledi”

Altın Emlak’ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı yaptığı açıklamada, Eylül ayındaki konut satış rakamları ile ilk defa 140 bin 298 sayısı ile rekor kırıldığını belirterek, “Tapu harcı indiriminin son ayı olduğu için Eylül ayında bu yoğun satış hareketleri gerçekleşti. Bu rakamlarda konut satışında rekor kırılmış oldu. Ayrıca yabancılara satışta da 2 bin rakamı geçilerek bu senenin rekoru kırıldı” dedi.

“En çok artış Bingöl’de, en çok düşüş Van’da”

İllere ve yabancılara göre konut satış sayılarını da değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü “En çok artış yaşanan şehrimiz yüzde 64 ile Bingöl, en çok düşüş yaşanan şehrimiz ise eksi yüzde 64 ile Van olduğunu görüyoruz. Yabancılara satışta ise, Suudilerin konut tercihlerinde Türkiye sevdası artarak devam ediyor. Buna göre ilk 9 ayda Suudilere yapılan satış 2016’da bin 287 den, 2017’de 2 bin 307’ye çıkarak yüzde 79 artış gösterdi” diye konuştu.

“Yeni yapılarda inşaat maliyeti artıyor”

Bina inşaatı maliyet endeksinin son bir yılda yüzde 17.1 arttığını belirten Özelmacıklı “İşcilik ve malzeme girdilerindeki maliyet artışları yeni yıl itibarı ile inşaa edilen yeni konut fiyatlarını etkileyecek. Bu durum 2’nci el konuta olan talebi artıracak. Önümüzdeki dönemde satışlarda 2’nci el konutların payının artacağını göreceğiz” dedi.

