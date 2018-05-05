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iha.com.tr »
Ekonomi »
Tapu harcı oranı binde 20 yerine 15 oldu
05 Mayıs 2018 09:01
Tapu harcı oranı binde 20 yerine 15 oldu
Tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve iş yerleri için 31 Ekim’e kadar binde 15 olarak uygulanacak.
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05 Mayıs 2018 09:01
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