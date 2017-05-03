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'Tapu harçlarındaki indirim ile beyan edilen değerler yükselecektir'

Tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e çekilmesinin ve indirimin 30 Eylül'e kadar uzatılmasının fırsat olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Tapu harçlarının yüksek olması nedeni ile beyan edilen değerlerin düşük kaldığını, bu indirim ile beyanların yükseleceğini belirtti.

Tapu harçlarındaki indirim ile beyan edilen değerler yükselecektir

03 Mayıs 2017 16:31

Geçen ay yapılan düzenleme ile tapu dairesinde satış işlemi sırasında beyan edilen değer üzerinden 'binde 20' nispetinde alınan tapu harcı, 'binde 15' olarak yeninden belirlendi. İndirim 30 Eylül 2017’ye kadar geçerli. Tapu harcı indiriminin gerçek beyan için bir fırsat olduğunu dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Tapu dairesine işlem yapılacağı zaman beyan edilen değer konusunda sözleşme serbestisi var. Yani satış bedelinin tespiti taraflara ait. Tapu dairelerinin de bu hususa herhangi bir müdahale yetkisi bulunmuyor. Tapu harcı, Harçlar Kanununun 63/2'nci maddesi gereği, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. Lakin uygulamada beyan edilen bedeller gerçek değerden çok daha az. Bu durum ilerde taraflara ceza olarak dönüyor.Tapu harçlarının yüksek olması nedeni ile beyan edilen değerlerin düşük kaldığını, bu indirim ile beyanların yükselecektir" dedi.

"Eksik beyanda bulunana yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası var"

Eksik beyanda bulunana yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası olduğunun altını çizen Özelmacıklı, “Alıcı ve satıcı tarafından gerçek bedelinden daha düşük bir bedel beyan edildiğinin idarece tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir. Bu ceza alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı cezalı olarak tahsil edilir” diye konuştu.

Gayrimenkulün banka kredisiyle alınması durumunda da, tapu harcının gerçek devir bedeli üzerinden ödenmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, “Devir bedelinin bir kısmının banka kredisiyle bir kısmının ise nakit ya da banka havalesi ile ödenmesi halinde, bu şekilde ödenen tüm miktarların toplanması ve bu toplam üzerinden harç ödenmesi gerekir. Bunun tespiti halinde geçmişe yönelik vergi ziyaı cezası çıkabilir” ifadelerini kullandı.

İndirimin kalıcı hale gelmesi ve değer haritası oluşturulması gerektiğini aktaran Özelmacıklı “Gayrimenkul sektörüne tapu harcında yapılan düzenleme 30 Eylül’den sonra da uzatılmalı, hatta toplamda yüzde 3 yerine yüzde 2’ye indirilmeli. Harcın az olması beyanların düzelmesini sağlayacaktır. Bu da gayrimenkul satışlarındaki değerlerin gerçek değer üzerinden gösterilmesini sağlar. Önümüzdeki dönemde de bu Türkiye genelinde bir değer haritasına dönüşebilir” açıklamalarında bulundu. 


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