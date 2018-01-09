Tapu işlemleri hızlanıyor

Birçok tapu işlemi, taşınmazın bulunduğu yer dışında başka tapu müdürlüklerinden de yapılabiliyor. Konuya ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2018/1 sayılı genelge ile bu hizmetin daha hızlı verilebilmesine yönelik olarak düzenlemelerde bulundu.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Günümüzün getirdiği iletişim olanaklarına bağlı olarak tapu işlemlerini başka bir tapu dairesinden yaptığımız başvuru ile tamamlayabiliyoruz. Lakin bu konuda yetki süreci şimdiye kadar çok uzun zaman alıyordu. Yapılan son düzenleme ile artık, yetki talep ve yetki verme işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak. Bu durum farklı tapu müdürlüklerinden işlem yapabilmeyi de hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

TAKBİS ile sorgulama yapılıyor

Hak sahibi veya vekili tarafından yapılan başvurunun yetki istenen tapu müdürlüğüne sadece Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden gönderildiğini belirten Özelmacıklı, "Eğer tasarrufu engelleyici bir durum ya da vekâleten azil yoksa işleme başlanıyor. Yetki alanı dışı gerçekleştirilen işlemin tamamlanmasından sonra oluşturulan resmî senet/istem belgesi ve işleme esas belgelerin asılları işlemi yapan müdürlük tarafından elektronik ortama aktarılarak, dosyalanıyor. Sonra da işlemin tamamlandığına ilişkin tescil/terkin talep yazısı gene TAKBİS üzerinden yetki veren tapu müdürlüğüne gönderiliyor" şeklinde konuştu.

Hangi işlemler yapılamıyor

Satış, bağış, intikal, trampa, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, intifa, tapu kaydı ve ipotek işlemlerinde yetki verilebildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Resmi yazışma ile yapılan tapu işlemleri ile tapu işlemleri öncesinde kadastro müdürlüklerince tescil bildirimi beyannamesi düzenlenmesi gereken işlemler farklı tapu müdürlüklerinden yapılamıyor" dedi.

Döner sermaye iki katı alınıyor

Tapu harçlarının taraflarca beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplandığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Yetki alanı dışında yapılan işlemler için döner sermaye hizmet bedeli yöresel katsayısı daha yüksek olan müdürlüğün döner sermaye hizmet bedelinin 2 (iki) katı oranında tahsil ediliyor. Emlak beyan değerinde ise, kişi beyanı yeterli kabul ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Berlin'den başvuruda mümkün

Özelmacıklı, "Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde Türkiye'de ki herhangi bir tapu müdürlüğü ve yurtdışındaki Berlin Başkonsolosluğu tapu ve kadastro birimine başvurmak yeterli. Berlin'den 2017 yılının ilk 11 ayında 80'i satış, 22'si intikal olmak üzere toplamda 106 işlem yapıldı" şeklinde sözlerini tamamladı.