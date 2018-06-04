'Tapu senetleri değişmeli'

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ilk örneklerinin 1847’lere dayandığı tapu senetlerinin artık güncellenmesi gerektiğini söyledi. Özelmacıklı, tapu veya tapu senedini “arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgeye denir” şeklinde tanımlayarak Türkiye genelinde, 57 milyon 634 bin 703 parselde, 178 milyon 110 bin 752 malik bulunduğunu aktardı.

“Tapu senedindeki bilgiler yetersiz”

Özelmacıklı, tapu senedindeki bilgilerin yetersiz olduğunu öne sürerek, “Sağlamlığın ve güvenilirliğin ifadesi olan, taşınmaz denince akla ilk gelen bu evrak, taşınmazları artık doğru bir şekilde temsil edememektedir. Tapu senetlerinde ivedi olarak yeni bir tasarıma ve güncellemeye ihtiyaç var” dedi.

Tapu senetlerinde yazmayan hususlar hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Bugün tapu senedi evrakında daire ya da işyeri niteliğinde olan taşınmazların kaç m olduğu yazmıyor. Gene tapu senedine bakarak, ana gayrimenkulün ne zaman inşa edildiği görülemiyor. Taşınmazın açık adresi, hisseli taşınmazlarda hissedar sayısı, enerji sınıfı, zeminin afet riski ve deprem derecesi gibi hiçbir bilgi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“Tapu senedi online kontrol edilebilmeli”

Sahte satışların önüne geçmek için de tapu senetlerinin online olarak sorgulanabilmesi gerektiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Bugün tapu dairesinde satış yapıldığında tapu aslı idare tarafından alınmıyor. Hâlbuki çoktan satılmış, hatta bu kişiye ait olmayan evraklar üzerinden sahte protokoller yapılabiliyor. Noterler bile tapu senedinin geçerliliğini kontrol etmenden vekalet düzenleyebiliyor. Tapu senetleri üzerindeki link ya da QR (Çabuk tepki) kod doğrulama sistemleri koyulmalı” şeklinde konuştu.