Tapudaki vurgun soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İnegöl Tapu Müdürlüğünde çalışan bir memurun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptığı bir şikayetle vurgun ortaya çıkmış, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir müfettiş görevlendirmişti. Yapılan incelemeler sonucunda müfettiş raporu doğrultusunda İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polisin yaptığı operasyonla 4'ü tapu çalışanı, 6'sı ise emlakçı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan memur M.Ö, K.P, S.O. ve müteahhit D.S. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Seyfettin Aras