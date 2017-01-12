Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılında hazineye 10 milyar 62 milyon TL harç geliri aktardığını belirten Bakan Özhaseki, “En fazla harç geliri 9 milyar 601 milyon TL ile alım-satım işlemlerinde gerçekleşti” dedi.

Satış, bağış, ÖKBA, taksim, intikal, ipotek, konut ipoteği, ipotek terkini, cins tashihi gibi alanlarda toplam 8 milyon 277 bin 762 adet işlem yapıldığını belirten Bakan Özhaseki, “Tüm tapu işlemlerinin online olarak yapılmasını sağlayan Genel Müdürlük, vatandaş memnuniyetini arttırmak için yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.