Tarabya İngiliz Okulları'nın mezuniyet töreni gerçekleşti

'Dünya İnsanı Yetiştirme' vizyonu ile kurulduğu günden bugüne kadar tüm mezunlarına dünya üniversitelerinden kabuller aldırdığı belirtilen Tarabya İngiliz Okulları'nın, geleneksel hale gelen mezuniyet töreni, İngiltere Başkonsoluğu'nda gerçekleştirdi. Törende İngiltere Başkonsolosu Judith Slater, İngiliz Ticaret Odası başkanı Chris Gaunt, Cambridge Üniversitesinden üst düzey yetkililer, Türkiye'den saygın işadamları, siyaset ve cemiyet hayatından önemli isimler bir araya geldi.

12'nci sınıftan mezun olan öğrencilerin geleneksel İskoç gaydacıların gösterisi eşliğinde İngiltere Başkonsolosluğu'nun bahçesinde organize edilen tören alanına gelmesi ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Tarabya İngiliz Okulları Direktörü Janet Williams-İpek gerçekleştirdi. Mezunlara, öğretmenlere ve de velilere başarıyla geçen bir akademik yılın ardından teşekkür eden Janet Williams-İpek sözlerine şöyle devam etti: ''Bu gece hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimizin çok büyük göstergesi. Mezunlarımızın bu yılda her yıl olduğu gibi dünya üniversiterinden kabuller alması bize hem büyük gurur hem de büyük güç vermeye devam ediyor''.

Törende konuşan Tarabya İngiliz Okulları'nın da bir parçası olan Horizon Group'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Gültekin, ''Öncelikle bize bu önemli gecede ev sahipliği yapan İngitere Başkonolosu Judith Slater'a teşekkürlerimi sunuyorum. Okul, butik bir okuldur, ancak 27 milletten öğrencileri ve öğretmenleriyle aslında kocaman bir dünyadır. Türk eğitim sisteminde yeni bir soluktur. İşte bu nedenle bu okul, öğrencilerine uluslararası bir eğitim sunmakla kalmaz, onlara, farklı kültürleri tanıma, ve farklı milletlerden insanlarla arkadaşlık kurma imkanı da sağlar. Bana göre bir okulun başarısında, iki ölçüt vardır. Özgüveni yüksek mutlu bireyler yetiştirmek ve onları dünyanın en iyi üniversitelerine yerleştirmek. Mezunlarımıza baktığımızda tamamının, Dünya Üniversite sıralamasında, ilk 100 içerisindeki üniversitelerden kabul aldıklarını gururla söylüyorum. Bu nedenle, başarının parçası olmuş tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

Okulun son üç mezuniyet törenine de katılarak öğrencilere hem diplomalarını takdim eden hem de onlara tecrübesiyle önemli mesajlar veren İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, ''100 yılı aşkındır Ticaret Odası olarak, özellikle de eğitim alanında faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de Mehmet Gültekin gibi bir vizyonerin olması bu işbirliğini bir başka seviyeye taşıyor. Mezunların büyük çoğunluğunun İngiliz üniversitelerine kabuller alması da büyük gurur kaynağı. İyi eğitilmiş bireyler uluslararası sahne de Türkiye'yi daha ileri taşıyacak gücü oluşturacak. Türkiye'de yetişen bu güç dünyanın büyük şirketlerinde yöneticiler olacak, bugünde örneklerini gördüğümüz gibi. Siz mezunlar, ülkenizi gururlandıracaksınız, bundan hiç şüphemiz yok'' dedi.

Gecede söz alan 2016 yılında İngiltere Başkonsolosu olarak atanan Judith Slater, ''170 yılı aşkın bir yaştaki bu konsolosluk binasının bahçesinde bu gece birlikte olmamız Türkiye ve İngiltere'nin ne kadar önemli bir ilişkiye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tüm mezunları başarılarından dolayı kutluyorum. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum'' dedi.

Gecede ayrıca üç yılı aşkın bir süredir Rehber Köpekler Derneği'ne desteğini sürdüren okulun öğrencilerinin, bu yıl da derneğe kaynak sağlanması ve görme engelli kişiler için daha fazla rehber köpek yetiştirilmesine destek için yıl boyunca imza attıkları sosyal projeler ile topladıkları toplam 15 bin TL tutarındaki temsili çeki derneğin başkanı Nurdeniz Tuncer'e teslim ettiği belirtildi.

Okulun geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesine yerleştirdiği Güney Koreli Sungkwon On'da bu yılın mezunlarına destek vermek için gece de yer aldı. Konuşma gerçekleştiren Sungkwon On, ''TBS'e başladığımda İngilizcem zayıf dereceydi, bugün ise Oxford'da eğitim alıyorum. Hayatıma bu derece önemli bir yön veren TBS'e teşekkürlerimi sunuyorum. Mezun arkadaşlar, hatalarınızdan korkmayın, hatalar bizi ileri götürecek ve rüyalarımızı gerçekleştirecek yollar açacaktır. Bu gece bir başlangıç, artık hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstermelisiniz, üniversite hayatınızda başarılar dilerim'' dedi.

2018 yılı mezunları arasında bu yılı birincilikle bitiren Sarp User, ''Önceki okul hayatlarımda karşılaştırılamayacak kadar güzel arkadaşlıklarla ayrılıyorum TBS'den. Burada edindiğim deneyimler çok değerli. Burada geçirdiğim yıllar boyunca okulun tüm etkinliklerinde yer aldım. Bunlar sayesinde artık bir sonraki aşama için hazırım. Tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum'' açıklamasında bulundu.

Gecenin önemli konuklarından Cambridge Üniversitesi International Examinations Avrupa Direktörü Peter Monteath, ''Bugün burada olmak büyük gurur kaynağı, tüm öğretmenleri bu başarılı öğrencileri yetiştirdikleri için kutluyorum. Aileleri de bu başarıda oynadıkları büyük rol için teşekkür ediyorum'' dedi.

Mezun öğrencilere diplomaları ve ödülleri İngiltere Başkonsolosu Judith Slater, İngiliz Ticaret Odası başkanı Chris Gaunt ve Cambridge Üniversitesi üst düzey yöneticilerinden Peter Monteath tarafından verildi.