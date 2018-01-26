Tarabya’da çöken yol trafiğe açıldı

Sarıyer Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü önündeki sahil yolunda sabah saatlerinde 900 milimetre çapındaki ana isale borusunda arıza meydana gelmişti. Basınç nedeniyle meydana gelen arıza sonrasında yolda kalkma meydana gelmişti. Sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipler, kepçelerle yaptığı kazıların ardından ana isale borusuna ulaştı. Delinen borunun yerine başka bir borunun döşendi. Borunun döşenmesinin ardından belediye ekipleri yolu iş makineleriyle asfaltladı. Sabah saatlerinden itibaren kapalı yol tekrar trafiğe açıldı.