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Tarabya’da çöken yol trafiğe açıldı

Sarıyer Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü önünde sahil yolundaki ana isale borusunda basınç nedeniyle meydana gelen arıza sonrası İSKİ ekipleri çalışmalarını tamamladı. Yolda yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı.

Tarabyada çöken yol trafiğe açıldı

26 Ocak 2018 05:05

Sarıyer Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü önündeki sahil yolunda sabah saatlerinde 900 milimetre çapındaki ana isale borusunda arıza meydana gelmişti. Basınç nedeniyle meydana gelen arıza sonrasında yolda kalkma meydana gelmişti. Sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipler, kepçelerle yaptığı kazıların ardından ana isale borusuna ulaştı. Delinen borunun yerine başka bir borunun döşendi. Borunun döşenmesinin ardından belediye ekipleri yolu iş makineleriyle asfaltladı. Sabah saatlerinden itibaren kapalı yol tekrar trafiğe açıldı. 

Etiketler: çöken yol, Sarıyer, tarabya, trafiğe açıldı

 

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