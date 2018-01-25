Tarabya’da çöken yoldaki çalışmalar devam ediyor

Sarıyer Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü önündeki sahil yolunda sabah saatlerinde 900 milimetre çapındaki ana isale borusunda arıza meydana geldi. Basınç nedeniyle meydana gelen arıza sonrasında yolda kalkma meydana geldi. Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri çalışmalara başlarken, İBB ekipleri de trafik polislerinin de yardımıyla yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Öte yandan arıza nedeniyle bazı mahallelere de su verilemediği öğrenildi.

Arıza tespit edildi, yeni boru getirildi

Öte yandan sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipler, kepçelerle yaptığı kazıların ardından ana isale borusuna ulaştı. İnceleme yapan ekipler, basınç sonrasın borunun altından bir delinme olduğunu fark etti. Gerekli müdahaleleri yapan ekipler bir yandan da borunun bulunduğu yerdeki suyu hortumların yardımıyla dışarıya boşaltıyor. Delinen borunun yerine başka bir borunun döşeneceği ve bu çalışmanın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Doğan Can Cesur

