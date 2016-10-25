18 Ağustos 2013 tarihinde Derman Caddesi’ndeki bir tekel bayi önünde meydana gelen olayda; Eskişehirspor taraftar grubu hakkında internet sosyal paylaşım sitesi üzerinden yorum yapan kişiler ile bu gruba üye olanlar arasında kavga çıkmıştı. Kavgada, 1 kişinin ölümüne 5 kişinin ise yaralanmasına neden oldukları iddia edilen A.F.C., H.Ç., H.G., S.K. M.T. ve M.D.’in yargılanmasına Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilmiş, mahkeme M.D., S.K., ve B.T.’in beraatına karar verirken H.G., H.Ç., ve A.F.C.’yi 55’er yıl hapse mahkum etmişti.

Dava dosyasının Yargıtay’dan geri dönmesi nedeniyle yeniden duruşma 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden görülmeye başlandı. Mahkeme heyeti yeniden görülen ilk duruşmada olayda tüfek kullanarak yaralamaya karıştıkları ileri sürülen H.G. ve H.Ç’yi tahliye etme kararı verdi.

Heyet olay yerinde keşif yapılması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.