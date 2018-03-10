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Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Kırıkkale’de bir taraftar derneği kapalı olduğu saatlerde çok sayıda kurşunun hedefi oldu.

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

10 Mart 2018 12:23

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale 71’li Gençler Taraftar Derneği gece saatlerinde henüz belirlenmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Sabah derneği açmaya geldiğinde durumun fark ettiğini söyleyen Dernek Başkan Yardımcısı Kemal Filizay, “Tam temizlik yapacaktım yerlerdeki cam kırıklarını fark ettim. Sonrasında camlardaki ve duvardaki mermi izlerini fark ettim. Emniyete telefon ettim, olay yeri inceleme ekibi geldi. Onlar içeriden dışarıdan incelediler. Tabii bunun kasti olarak yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Dışarıda çeşitli kurumların kameraları var. Şu an faili meçhul olan bu olayı emniyetin çözeceğine canı gönülden inanıyoruz. Bizim tahmin ettiğimiz kimse yok, kimseyle düşmanlığımız yok. Burası bir taraftarlar derneği, bizim kimseyle sıkıntımız dahi yok" dedi. 

Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Temizyürek

Etiketler: taraftar derneği

 

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