Bedava bilet tartışması yüzünden meydana gelen olayda yaklaşık 10 kişinin yumruk ve tekmelerle Süleyman Berat Yapıcı’ya saldırarak darp ettiği bildirildi. Olay polis kayıtlarına da geçerken, darp edilerek yaralandığına dair rapor alan Yapıcı saldırganlardan şikayetçi oldu. Yaşanan gelişme üzerine kulüp yönetimi söz konusu taraftar grubu ile olan tüm ilişkileri kestiğini açıkladı. Bundan sonra hiç bir taraftar grubu ile bağlantılarının olmayacağını vurgulayan kulüp yönetimi, yaşanan saldırının vicdan ve ahlaka sığmayacak bir olay olduğuna dikkat çekerek olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi. Yönetim, bir kaç kendini bilmezin neden olduğu olayın tüm taraftarlara mal edilmeyeceğini de dile getirdi.