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Taraftar grubu başkanın oğlunu darp etti

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta dün oynanan Diyarbekirspor-12 Bingölspor maçı öncesinde üzücü olaylar yaşandı. Taraftar grubu Azrailler’e mensup kişiler, kulüp başkanı İhsan Yapıcı’nın oğluna saldırarak darp etti.

Taraftar grubu başkanın oğlunu darp etti

18 Eylül 2016 16:46

Bedava bilet tartışması yüzünden meydana gelen olayda yaklaşık 10 kişinin yumruk ve tekmelerle Süleyman Berat Yapıcı’ya saldırarak darp ettiği bildirildi. Olay polis kayıtlarına da geçerken, darp edilerek yaralandığına dair rapor alan Yapıcı saldırganlardan şikayetçi oldu. Yaşanan gelişme üzerine kulüp yönetimi söz konusu taraftar grubu ile olan tüm ilişkileri kestiğini açıkladı. Bundan sonra hiç bir taraftar grubu ile bağlantılarının olmayacağını vurgulayan kulüp yönetimi, yaşanan saldırının vicdan ve ahlaka sığmayacak bir olay olduğuna dikkat çekerek olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi. Yönetim, bir kaç kendini bilmezin neden olduğu olayın tüm taraftarlara mal edilmeyeceğini de dile getirdi.


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