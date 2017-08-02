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Taraftar ile polis arasında arbede

Eskişehirspor ile Manisaspor arasında oynanan hazırlık maçında, taraftarlar ile polisler arasında arbede yaşandı.

Taraftar ile polis arasında arbede

02 Ağustos 2017 20:23

Olay, maçın ilk yarısında yaşandı. Bir taraftarın meşale yaktığı gören polis memuru, şahsı uyararak meşaleyi söndürdü.

Daha sonra meşale yakan taraftarı tribünden almak isteyen polis memuruna, tribünde bulunan taraftarlar müsaade etmedi. Bunun üzerine olayın yaşandığı tribüne çok sayıda polis ekibi gelirken, meşaleyi yakan taraftar gözden kayboldu. Bir süre polisler ile taraftarlar arasında arbede yaşanırken, taraftarların yerlerine oturmasıyla olay büyümeden kapandı. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan - Kadir Arslan
 

Etiketler: polis, taraftar


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