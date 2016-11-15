Zonguldak’ta 1940 yılında yapılan 9 bin 500 kişi seyirci kapasiteli açık tribünü olmak üzere 13 bin 795 kişi kapasiteli Karaelmas Kemal Köksal Stadı’ndaki iyileştirilme çalışmaları henüz tamamlanamadı. 1974-1988 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların bulunduğu Süper Lig’de 14 yıl boyunca ’Efsane’ olarak nitelendirilen takım, bugün ise iç saha maçlarını bile kendi stadında oynayamıyor. Müsabakaların Devrek İlçe Stadı’nda oynandığı Kömürspor’u ise binlerce taraftarı adeta her maçta yalnız bırakmıyor.

ŞEHİR ADETA FUTBOLLA YATIP FUTBOLLA KALKIYOR

Spor Toto 2. Lig 1. grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’a, taraftarları iç saha maçlarında da deplasmanda da destek sağlıyor. Merkez nüfusu 125 bin olan Zonguldak şehri adeta futbolla yatıp futbolla kalkıyor. 125 bin nüfuslu şehrin Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden takımının bu kadar yüksek bir taraftar ortalamasıyla maçlarını oynaması şaşırtıyor.

Geçen sezon Çanakkale 18 Mart Stadı’nda 10 bin taraftarıyla oynadığı Kızılcabölükspor maçını 2-1 kazanarak 2. Lig’e yükselen Kömürspor, bu yıl kendi sahasında bile futbol oynayamıyor. Taraftar ise İlçe Stadı’nda oynadığı maçlar için ’İç saha maçları bile deplasman gibi geliyor’ yorumunda bulunuyor.

"’ELMAS HARABE’ DEĞİL ’ELMAS ARENA’ İSTİYORUZ”

Statla ilgili bugüne kadar iyileştirilme yapılmadığını ifade eden Kömürspor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Süleyman Caner, stadın durumunu ise ’Harabe’ olarak nitelendiriyor. Verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Başkan Caner, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Biz 4 sene önce göreve geldiğimizden beri stadın durumu bu 1940 yılında yapılmış bir stat hiçbir iyileştirme falan yok. Biz defalarca dile getirdik, sözler aldık. Bakanlar yapılsın diye sözler verdiler. Konuyu daha önceki başkanımıza ilettik ve dosya sunduk. Dönemin Başbakanı konuyu inceleyerek buraya stat yapılması gerektiğini belirtmesine rağmen başka vilayetlerdeki stadyumlar gibi Arena yapıyorlar, bizimki elmas harabe... Yapamadık, bu konuda başarılı olamadık. En sonunda kapalı tribün yapılması konusunda karar çıktı. Kapalı tribünü daha önce yıkmıştık, onun yerine 3 bin kişilik tribün yapımı ihaleye çıktı, yapımına başlayacak. En son bilgilere göre bazı istinat duvarlarında sıkıntılı olan bölgelerin bakımı yapılacak. Daha sonra açık tribünün üstü kısım kısım kapatılarak, 13 kişilik bir tribün yapılarak Zonguldak’a kazandırılacağı söyleniyor. Butik stat müjdesi verildiği zaman ben bakanlık yetkilileri ile görüştüm, bize böyle bir şey olmadığını, statları parça parça yaptıklarını, bir bütün hale getirdiklerini söylediler. Biz daha hiç bir şeye başlayamadık. Yıkımı gerçekleşti, şu an düzenleniyor. Kapalı tribün inşaatı başlayacak inşallah. Sanırım Aralık ayında temeli atarız. Artık ben bu konuları dile getirmekten usandım. Verilen sözlerin üstünden bir sene geçti.”

“KALDIRIMDA DA OYNASAK TARAFTARIMIZ BİZİ DESTEKLER”

Zor şartlara rağmen 2. Lig’e yükseldiklerini anlatan Başkan Süleyman Caner, “Biz kaldırımda da oynasak bizim taraftarımız bizi destekler, biz zor şartlardan buralara geldik. Geçen sene şampiyon olduğumuz dönemde stadımızda oynamama durumumuz vardı. Zonguldak Valimiz ve Emniyet Müdürümüz destek verdiler, burada oynadık. Zor şartlara rağmen hem stat hem ekonomik zorluklara mücadele ederek 2. Lig’e çıktık. Ekonomik olarak da sıkıntılı bir kulübüz, bunları çözmeye çalışırken, bir de stat sorunu yaşıyoruz. Şu an Devrek ilçesinde maçlarımızı oynuyoruz. En büyük hayalimizi, hedefimiz tekrar burada maç oynamak. Ne olursa olsun insanın stadında oynaması ayrı bir güzellik” diye konuştu.

"İLÇE STADINA TARAFTARI TAŞIMAK ÇOK ZOR"

Ligdeki tüm maçlarda binlerce tarafın kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlatan Başkan Süleyman Caner, "Taraftarı buradan oraya taşımak çok zor. Zonguldak Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız sağ olsunlar yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Araç tahsis edip taraftarımızı maça gidiyor. Malum kış mevsimi şartlarımız daha da zor. Kar var, kış var Allah korusun bir kaza olur, benim bütün düşüncem o 60 kilometrelik yolda bir kaza oldu ne yapacağız? Her şey olabilir, kimsenin burnu kanamasın diye uğraşıyoruz. Yetkililerden talebimiz bir an evvel bu stadın güzel bir görünüme kavuşması, parça parça halinde ya da bir bütün halinde elmas harabeden elmas arenaya geçmek istiyoruz. Biz Bal’da oynarken buradan 20 bin kişiye oynadık. Buradan kilometrelerce uzak olan Çanakkale’de bile 10 bin kişi taraftara oynamış bir kulübüz. Onların arzusu onların isteği güzel bir stada kavuşmak" dedi.

Kömürspor, Spor Toto 2. Lig’de 16 puanla 8. sırada yer alıyor. Taraftarlar ise stat için imza kampanyası başlattı.