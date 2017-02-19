Diğer
Kategoriler

Taraftar taşla tesislere saldırdı

Yalova’da oynanan Yalovaspor-Zaferspor maçının devre arasında büyük olaylar çıktı. İlk yarının 0-0’ bitmesiyle taraftarlar stadyum yanında bulunan Yalovaspor tesislerine taşla saldırdı. Olaylara müdahale eden 2 polis yaralandı. Polisin müdahalesi sonrasında olaylar yatışırken, 2 taraftar gözaltına alındı.

Taraftar taşla tesislere saldırdı

19 Şubat 2017 17:35

Bölgesel Amatör Lig 10. Grubun 19. haftasında Yalovaspor ile Zaferspor karşı karşıya geldi. Yeşil Kırmızılı ev sahibi ekibin taraftarı ilk 45 dakikada başkan Hakan Suiçmez ve ekibini istifaya davet etti. İlk yarının 0-0’lık sonuçla bitmesinin ardından taraftarları, stadyum yanında bulunan Yalovaspor tesislerine taşla saldırdı.
Yaşanan olaylara emniyet kuvvetleri müdahale etti.

Bu esnada 2 polis yaralanırken, olaylara karışan 2 taraftar da gözaltına alındı. İkinci yarıda hem saha içinde hem de saha dışında gerginlik sürdü. Yalovaspor ile Zaferspor karşılaşması 0-0 sona ererken, ev sahibi ekibin taraftarları soyunma odasının yolunu tutan konuk ekip oyuncu ve teknik heyetini ise şişe yağmuruna tuttu. 

Erdinç Bulun
 

Etiketler: kavga, polis, yalovaspor, Zaferspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!