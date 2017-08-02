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Taraftardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi Mücadelesi'ni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a maç çıkışı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftardan Cumhurbaşkanı Erdoğana yoğun ilgi

02 Ağustos 2017 23:43
Taraftardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Tıkla İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Club Brugge’ü konuk etti. Turuncu-lacivertli ekip, Brugge karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi Play-Off’una yükseldi.

Medipol Başakşehir'in bu zorlu mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Maç çıkışı taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahürat ve sevgi gösterinde bulundular. Taraftar Erdoğan ile fotoğraf çekinmek için adeta birbiri ile yarıştı. Vatandaşları selamlayan Erdoğan daha sonra aracına binerek buradan ayrıldı. 

Selim Bayraktar
 

Etiketler: Başakşehir, recep tayyip erdoğan


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