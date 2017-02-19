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Taraftarın attığı taş futbolcunun burnunu kırdı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Küme’de Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Belediyespor arasında oynanan karşılaşma sonunda olaylar çıktı. Bir taraftarın attığı taş Zonguldak Belediyersporlu futbolcunun burnunun kırılmasına yol açarken, kavgada bir taraftar da yaralandı.

Taraftarın attığı taş futbolcunun burnunu kırdı

19 Şubat 2017 19:26
Taraftarın attığı taş futbolcunun burnunu kırdı - Tıkla İzle

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Küme’de mücadele eden Alaplı Belediyespor kendi sahasında Zonguldak Belediyespor’u konuk etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Alaplı Belediyespor’da 6 futbolcuya sarı kart, 2 futbolcuya da kırmızı kart çıkıp, oyundan atılması ile gerginlik yaşandı. Alaplı Belediyespor’un 2-0 yenilmesi sonrasında taraftarlar hem hakeme hem de rakip takımın futbolcularına saldırdı. Taraftarın attığı taş ile burnu kırılan Zonguldak Belediyesporlu futbolcu Önder yerde kaldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan futbolcunun tedavisi devam ederken, kavga sırasında bir taraftar da yaralandı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan taraftarlara polis biber gazı ile müdahale etti. Polisin taraftarları dağıtmasının ardından Zonguldak Belediyespor kafilesi Alaplı ilçesinden çıkarıldı.

Ertuğrul Yüksel - Vedat Kılıç 

 

Etiketler: Deplasmanlı Süper Amatör Küme, Zonguldak


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